Einbruchszahlen gehen in Dortmund und Lünen weiter zurück Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Nordrhein-Westfalen erneut gesunken. Wie in den Jahren zuvor sinkt die Zahl der Wohnungseinbrüche auch in Dortmund und Lünen weiter.

Eine aktuelle Auswertung zeigt, dass die Fallzahlen in der 600.000-Einwohner-Stadt Dortmund zwischen Januar und Oktober in der Summe erstmals nur noch dreistelllig war. Positiv ist die Entwicklung auch in Lünen, wo mehr als 86.000 Menschen leben.

NRW-weit ist die Zahl um sechs Prozent auf rund 22.000 Taten gesunken. Im Bereich des Polizeipräsidiums Dortmund fällt der Trend im Vergleich zum Oktober 2019/2020 noch deutlicher aus: In Dortmund liegt der Rückgang bei 20,53 und in Lünen bei 26,88 Prozent.

Aus Sicht der Polizei gibt es nicht den einen Grund für den Rückgang, sondern mehrere Faktoren greifen ineinander.Die Kriminalpolizei arbeitet weiter u.a. in der schlagkräftigen Struktur einer Ermittlungskommission und richtet dabei den Fokus auf die Bandenkriminalität. Das erhöht den Druck auf Kriminelle und führt zu Ermittlungserfolgen.

Die 2017 vom Deutschen Bundestag beschlossene Veränderung des Strafgesetzbuchs droht höhere Strafen für dieses Verbrechen an. Die Mindeststrafe liegt jetzt bei einem Jahr Haft und nicht mehr bei drei Monaten. Haus- und Wohnungseigentümer sowie Mieter sichern Türen und Fenster besser. Damit ist der mechanische Widerstand größer - so steigen der Arbeitsaufwand und das Entdeckungsrisiko der Täter.

Corona kein Freund der Einbrecher

Von Bedeutung ist auch die Pandemie: Viele Beschäftigte nutzen Haus und Wohnung teilweise über Monate als Homeoffice, sodass die Tatobjekte bewohnt sind und damit für Einbrecher als "Arbeitsplatz" zu gefährlich sind.

Polizeipräsident Gregor Lange: "Die Zahlen verlaufen ausgesprochen positiv. Aber wir dürfen nicht locker lassen: In zu vielen Häusern und Wohnungen haben die Täter noch leichtes Spiel, weil Haustüren offen stehen oder Fenster und Wohnungstüren nicht gut gesichert sind. Deshalb sind die kostenlosen Beratungsangebote der Kriminalpolizei immer noch topaktuell. Insgesamt 877 Einbrüche in Dortmund und Lünen sind 877 Einbrüche zu viel."

Die Beratungsstelle der Dortmunder Kriminalpolizei informiert kostenlos über den Schutz vor Einbrechern. Kontakt: 0231/132 7950.

Neu ist eine Smartphone-App mit einem "Einbruchsradar", der vergangene Tatorte aus den Wohnbezirken anzeigt und auch Einbruchs-Prognosen erstellt.

Smartphone-App "Einbruchsradar"

Datenbasis dafür ist eine landesweit und auch beim Polizeipräsidium Dortmund bereits genutzte Software. Sie heißt "Skala" - die Abkürzung für "System zur Kriminalitätsanalyse und Lageantizipation." Vom Landeskriminalamt aufbereitete lokale Prognosedaten stehen nun digital zur Verfügung - erstmals ab dem 30. November 2020. Dortmund ist eine von 16 NRW-Städten, in denen diese Tatort-Daten dann abrufbar sind.

Wer im App-Store oder bei Google Play sucht, wird mit den Begriffen "Katwarn" und "Mehrwetter" fündig. Dort sind dann nicht nur die Tatorte zu sehen, sondern auch Präventionstipps.

Die Übersicht der Wohnungseinbrüche für Dortmund seit 2015, jeweils von Januar bis Oktober: