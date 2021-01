"Toni singt", das beliebte Format des Chorverbands NRW ist online!

Über 3000 ErzieherInnen, Tageseltern und alle, die gerne mit Kindern singen, konnten in den letzten drei Jahren mit ausgebildeten Sängern und Musikpädagogen ihre eigene Stimme entdecken, neue Ideen für Kinderlieder sammeln und praxisnah an das Singen mit Kindern herangeführt werden. Leider mussten 2020/21 viele "Toni singt"-Fortbildungen pandemiebedingt abgesagt werden.Alle, die dennoch, oder jetzt erst recht Lust haben, neue Impulse und musikalisches Grundwissen zu erwerben, können nun auch online an den Workshops teilnehmen. Unter www.toni-singt.de kann zunächst eine kostenlose Einführungsveranstaltung gebucht werden. Hier zeigen die Dozenten des „Toni singt“-Teams einen Querschnitt durch das gesamte Online-Angebot. Danach können aus verschiedenen Modulen Workshops wie "Stimmt! Singen ist kinderleicht!“ oder "Hallo, schön, dass du da bist!“ gewählt werden.Musikalische Vorkenntnisse sind nicht nötig - Spaß und Motivation sind dafür garantiert!