Die ersten Veranstaltung von DGB, Attac, Nachdenktreff und AG Globalisierung konkret in der Auslandsgesellschaft im neuen Jahr 2020:

Anhand aktueller Bezüge (Syrien; Saudi-Arabien, Jemen) wird der Referent die militärischen Interessen der EU und Deutschlands heraus arbeiten. Schon lange verfolgt die EU eine Strategie, die auf die Ausweitung des Einflussgebietes und den Aufbau umfassender militärischer Fähigkeiten setzt. Auch für Deutschland ist nicht Landesverteidigung, sondern weltweite Ressourcenkontrolle Leitbild der Aufrüstung. Zusammen mit den Zuhörern wird nach dem Vortrag versucht, Antworten auf die Fragen zu finden: Was können wir tun, um den Frieden in Europa und in aller Welt zu bewahren? Wie kann es sein, dass wir heutzutage „alles wissen“ und dennoch dem globalen Kriegsgeschehen weitgehend hilflos gegenüberstehen? Warum wissen wir nicht, wie wir all die Krisen, Konflikte und Kriege

wirksam verhindern können?

Henrik Paulitz ist Leiter der Akademie Bergstraße für Ressourcen-, Demokratie- und Friedensforschung. Der Friedens- und Konfliktforscher ist u.a. Autor der Bücher "Anleitung gegen den Krieg" und "Kriegsmacht Deutschland?“

Montag, 20. Januar 2020, 19.00 Uhr, Auslandsgesellschaft, Steinstr. 48

Großmacht EU – Deutschland drängt nach vorne

Referent Henrik Paulitz, Akademie Bergstraße