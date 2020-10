"Interessant, anschaulich und unterhaltend: Über vier Monate lang konnten Besucher in der Sonderausstellung „Friedrich Engels – Ein Gespenst geht um in Europa“ des Historischen Zentrums die facettenreiche Persönlichkeit des berühmtesten Sohns der Stadt Wuppertal kennenlernen. Genau 4.188 Besucher haben sich in der Ausstellung mit dem Leben und Werk von Friedrich Engels auseinandergesetzt. Vor allem in der letzten Ausstellungswoche kam es zu einem regelrechten Besucheransturm.", berichtet das Historische Zentrum in Wuppertal auf seiner Internetseite.

"Alle Führungen durch die Sonderausstellung waren seit Ende August restlos ausverkauft. Auch die Engels-Stadtführungen des Historischen Zentrums wurden sehr gut angenommen. Weitere Termine für Oktober und November sind in Planung. Insgesamt konnte das Historische Zentrum mit der Sonderausstellung inklusive Führungen, Vorträgen und Aktionen annähernd 5.000 Menschen für die historische Persönlichkeit Friedrich Engels begeistern

Nicht nur Wuppertaler haben die Engels-Ausstellung besucht, sondern vor allem auch Gäste aus Köln, Düsseldorf, Essen und Bochum. Aber auch Besucher aus Berlin und Frankfurt sowie aus Norwegen, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz ließen sich die Schau trotz Corona-Pandemie nicht entgehen. Insgesamt machte der Anteil der auswärtigen Besucher mehr als 50 Prozent aus.", erklärt das Historische Zentrum weiter.

"Unter den aktuellen Bedingungen bin ich sehr zufrieden mit den Besucherzahlen. Dass wir trotz der coronabedingten Einschränkungen ein solches Ergebnis eingefahren haben, hätte ich zur Eröffnung der Ausstellung nicht gedacht. Ab dem 28.11.2020 freue ich mich darauf, Sie wieder im Engels-Haus als Gäste begrüßen zu dürfen!" so der Leiter des Historischen Zentrums, Dr. Lars Bluma.

Die Stadt Wuppertal feiert in diesem Jahr den 200. Geburtstag ihres berühmtesten Sohnes am 28. November 1820. Friedrich Engels hatte viele Seiten: Arbeiterführer und Bourgeois, Revolutionär und Verräter seiner bourgeoisen Klasse, Philosoph, Kommunist, Journalist und ein dem Leben zugewandter Mensch. Sein 1845 erschienenes Werk "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" brachte Engels letztlich nicht nur final mit Karl Marx zusammen, sondern gilt eigentlich bis heute als ein Pionierwerk der empirischen Sozialforschung.

Historisches Zentrum Wuppertal/Friedrich Engels Haus: https://www.friedrich-engels-haus.de/

Stadt Wuppertal Engels2020: https://www.wuppertal.de/engels2020