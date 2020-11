Eine besondere Auszeichnung und Ehre für Judoka für Judoka Mirco Fabig vom 1.Judo und Jiu-Jitsu-Club-Dortmund e.V. 1952

Am 14.11.2020 wurde bei der online Mitgliederversammlung des Deutschen Judo Bund (DJB) beschlossen, dem Judoka Mirco Fabig den 6. Dan im Judo zu verleihen. Den 6. Dan im Judo kann man nicht durch eine Prüfung erwerben, er wird von höchster Stelle des Deutschen Judo Bundes verliehen.

Die Anforderungen dazu sind immens. So müssen mindestens 12 Jahre nach erfolgreicher Prüfung zum 5. Dan durchgängig Erfolge und Lehrtätigkeiten mindestens auf Landesebene vorzuweisen sein.

Neben seiner Vereinstätigkeit als lizenzierter Judo Trainer und Judo Lehrer sowie als Vorstandsmitglied und Abteilungsleiter, ist Mirco als Referent für den Nordrhein Westfälischen Judoverband und das Dan Kollegium in NRW sowie als Dan Prüfer tätig. Des Weiteren war er in dieser Zeit zweimal NRW Kata Meister und einmal Vize Kata Meister. Auch aufgrund seiner Vielzahl an Lehrgängen die er in NRW gegeben hat und das er sich ständig weiterbildet, wurde Mirco die Ehre zuteil den 6. Dan (rot- weißer Gürtel) im Judo zu tragen.

Bei der Mitgliederversammlung wurde Mirco vom 1. JJJC Dortmund e.V. für 25 jährige Mitgliedschaft geehrt. Nun auch noch die tolle Nachricht, das Mirco den 6. Dan verliehen bekommt.

Der Vorstand des 1. JJJC Dortmund e.V. 1952 gratuliert Mirco ganz herzlich zu diesem Erfolg und wird auf der nächsen Mitgliederversammlung eine Ehrung dazu vornehmen.

Mirco ist damit, neben Ehrenmitglied Joachim Schulte, der Träger des 7. Dan ist, der zweithöchste Danträger im Judo beim 1. JJJC Dortmund e.V.

Auch Sandro Barbato aus der Abteilung Karate ist bereits stolzer Träger des 6. Dan, wobei Sandro im Karate eine Prüfung ablegen konnte, was im Judo nicht möglich ist.

Daher ist es umso erfreuchlicher, dass der DJB der Verleihung für Mirco zugestimmt hat.

Der 1. JJJC Dortmund e.V. wünscht Mirco Fabig noch viele weitere Erfolge in seiner Sportart und das er sein Wissen noch lange an den Nachwuchs weitergeben kann.