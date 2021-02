Schneefreuden zu Hause

Der erste Blick nach draußen am Morgen zeigte: Es hatte geschneit. Während der Schnee in vielen Gegenden zu Chaos führte, konnten wir uns am linken Niederrhein über die weiße Pracht freuen.

Schnee am Morgen

hochgeladen von Margot Klütsch

Auto und Fahrrad blieben in der Garage. Für einen ausgedehnten Spaziergang zogen wir die Winterstiefel an und machten eine Runde durch unseren Ortsteil zum Rathauspark. Dort und unterwegs entstanden einige Fotos.

Ich wünsche viel Freude beim Anschauen.