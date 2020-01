Krefelder Zoo: Affen sterben bei Brand

Düsseldorf, 1. Januar 2020

In der Sylvesternacht ist das Affenhaus im Krefelder Zoo niedergebrannt und alle Tiere sind schmerz- und qualvoll gestorben.

Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Diese Nachricht macht uns tief traurig. Noch ist die Ursache des Feuers nicht bekannt. Aber unabhängig davon, ob Sylvesterfeuerwerk oder ein anderer Grund die Ursache war, fragen wir, warum reichten die Schutz- und Vorsorgemaßnahmen nicht aus? Kann das, was in Krefeld passierte, auch in Düsseldorf, im Wildpark, im Streichelzoo, im Aquazoo, am Schwanenhaus oder anderenorts passieren? Warum müssen Tiere noch immer in Zoos, und somit in Gefangenschaft leben?

Neben der lückenlosen Ermittlung der Umstände fordern wir erneut, dass Tiere nicht aus ihren natürlichen Lebensräumen entfernt und für Menschen zur Schau gestellt werden.

Und: Wir danken allen Feuerwehrleuten und Helfern, die sich diese Nacht so aufopferungsvoll für die Rettung eingesetzt haben.“

