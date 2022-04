Immer häufiger kommt es vor das große Gewerbefahrzeuge die Parkbuchten und Parkplätze in der Anlegerstraße blockieren. So sind Paketdienst-LKW und Miettransporter in den Wohnstraßen großzügig platziert! Die Fahrer der Firmen setzen die LKW in den Nebenstraßen ab und fahren oft mit 2.Fahrzeug weiter, bzw. nach Hause. Somit haben die Anwohner nicht mehr genügend Parkplätze.

So sollte es in Du-Neudorf nicht weitergehen!! Bislang haben die Behörden nix dagegen unternommen!