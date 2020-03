Katholisches Bildungsforum stellt Kursbetrieb vorerst ein

Das Kath. Bildungsforum im Kreisdekanat Wesel stellt in allen seinen Einrichtungen sowie Außenstellen und bei seinen Kooperationspartner die Kurstätigkeit vom 16.3. bis 19.4. vorläufig ein.

Davon betroffen sind: Das Haus der Familie in Kamp-Lintfort, das Kath. Bildungsforum Du-West in Rheinhausen sowie das Kath. Bildungsforum Wesel in der Martinistraße.