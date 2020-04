POL-DU: Hochfeld: Männer sperren sich gegen Kontaktverbot

Duisburg (ots)

Am Sonntag, 5. April, zwischen 17 und 18.30 Uhr. hatte es die Polizei im Bereich des Kirchplatzes an der Wanheimer Straße in Duisburg-Hochfeld mit mehreren Männern zu tun, die sich partout nicht an das Kontaktverbot halten wollten. Die vier- bis fünfköpfige Gruppe fiel den Beamten bei ihrer Streifenfahrt auf. Sie ermahnten die Männer zunächst mündlich. Beim nächsten Zusammentreffen an der Wanheimer Straße wurden zwei Beteiligte (17, 26) frech, machten sich über die Infektionsschutzregeln lustig und gaben der Polizei zu verstehen, dass sie davon nichts halten. Sie wurden zunehmend aggressiver, sodass die Polizisten ihre Personalien überprüften. Der 26-Jährige beruhigte sich daraufhin wieder und konnte mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige (200 Euro) gehen. Den 17-Jährigen nahmen die Polizisten vorübergehend mit zur Wache. Er muss sich mit einer Strafanzeige wegen Widerstandes auseinandersetzen.

Insgesamt hatten die Polizei und das Duisburger Ordnungsamt an diesem Wochenende, 3. bis 5. April, rund 200 Einsätze mit Pandemiebezug. In einigen Fällen musste härter durchgegriffen werden: Die Einsatzkräfte haben sieben Straf- und 60 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt. Die Polizei appelliert an die Duisburger, sich in der bevorstehenden Osterzeit auch bei sonnigem und warmem Wetter zur Sicherheit aller an das Kontaktverbot zu halten.