Am Donnerstag, 7. Januar, haben Unbekannte im Dellviertel und in Wanheimerort zwei Passanten überfallen. Die Kripo sucht Zeugen. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Kriminalkommissariat 13 unter Tel. 0203/2800 entgegen.

So versuchten am Donnerstagnachmittag, 7 Januar, 16 Uhr, zwei Unbekannte einer Radfahrerin auf der Heerstraße im Dellviertel die Handtasche aus dem Fahrradkorb zu reißen. Sie stießen die 69-Jährige von ihrem Rad. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich. Da die Tasche mit dem Henkel am Rahmen befestigt war, flüchteten die beiden Männer ohne Beute in Richtung Friedenstraße. Sie werden wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, dunkle Kleidung. Sanitäter behandelten die Radfahrerin vor Ort in einem Rettungswagen.

Zwei Unbekannte haben auf der Fischerstraße in Wanheimerort am frühen Donnerstagabend, 18.40 Uhr, einen sehbehinderten Mann überfallen. Im Bereich einer Einfahrt stießen sie den 64-Jährigen gegen ein Tor und nahmen sich die Geldbörse aus seiner Jackentasche. Dann rannten sie in Richtung Wanheimer Straße davon. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: beide circa 17 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß, dunkle Kleidung.