Der erste bekanntgewordene Katalysatordiebstahl hat sich Montagnacht, 2. November, im Duisburger Norden zugetragen. Die Polizei machte noch am gleichen Tag drei Tatverdächtige aus und stellte Werkzeuge bei ihnen sicher. Im Zuge der Ermittlungen meldeten sich bislang noch zwei weitere Autobesitzer, deren Katalysatoren gestohlen worden sind. Die Polizei geht davon aus, dass es noch mehr Betroffene gibt und sucht daher weitere Geschädigte.

Doch wie merkt man, dass an einem Wagen dieses Bauteil gestohlen wurde? Die Polizei erklärt: "Oft ist der Motor laut oder klingt seltsam, so als ob der Auspuff abgerissen sei. In der Regel leuchtet auch eine Warnlampe im Fahrzeugdisplay." Die Ordnungshüter bitten: "Falls Ihr Katalysator gestohlen wurde, erstatteten Sie eine Anzeige oder melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 34 unter Tel. 0203/2800." Auch Zeugen sind gefragt: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder wem so ein Bauteil angeboten worden ist, meldet sich bitte ebenfalls bei der Polizei.