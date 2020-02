Am Dienstagvormittag, 4. Februar, ist eine Straßenbahn der Linie 903 in Wanheim entgleist. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Schon am Nachmittag kam es zu einem weiteren Unglück mit einer Straßenbahn in Duisburg.

Eine 29-jährige Autofahrerin stieß auf der Weseler Straße in Marxloh, Höhe August-Bebel-Platz, beim Wenden mit einer Straßenbahn zusammen. Nach ersten Erkenntnissen soll die BMW-Fahrerin beim Linksabbiegen nicht auf die rote Ampel geachtet haben. Niemand wurde verletzt.

Am Mittwochmorgen befuhr eine 53-jährige Duisburgerin mit ihrem Opel Corsa die Friedrich-Ebert-Straße in Aldenrade. Beim Fahrstreifenwechsel nach links in die Goethestraße kollidierte auch sie mit einer Straßenbahn. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Fahrerin ins Krankenhaus. Der 25-jährige Straßenbahnfahrer blieb unverletzt.