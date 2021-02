Die Wassermassen, die dem Fluss und dem Ufer ein anderes Gesicht geben,

haben in den letzten Tagen,- auch weil das Wetter sehr schöne wurde

viele Leute angelockt.

Wenn das Wasser so lustig über die Ufer schwappt,

werden nicht nur Kinder neugierig,

auch Erwachsene mit ihren Kameras werden langsam wach

und knipsen auf ,,Teufelkommraus,, .

Dieses Hochwasser ist noch lange kein Grund nervös zu werden,

auch wenn der Wasserstand schon spektakulär aussieht,

richtig gefährlich wird es wohl nicht.

Für die Schifffahrt gelten aber ab diesem Wasserstand die ersten Einschränkungen,-

sie dürfen nur noch mit verminderter Geschwindigkeit

und im mittleren Stromdrittel fahren.

Der Höchststand wird wohl am Wochenende

mit ca. 9,50 bis 9,80 Metern erwartet.

Die Wirtschaftsbetriebe bitten jedoch alle Bürger

im Hinblick auf die Pandemie auf

----- „Hochwasserbesuche“ -----

zu verzichten.