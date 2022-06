Das 1.Akkordeon-Orchester Rheinhausen lädt ein zu einem stimmungsvollen Konzert im Volkspark Rheinhausen am Sonntag, den 19.06.2022 um 15.00 Uhr.

Es werden viele rhythmische Stücke dargeboten – dies liegt daran, dass ein brasilianisches Projekt der Kindernothilfe mit diesem Konzert unterstützt wird.

Zu dem Projekt:

Hier geht es um die Unterstützung der Kinder von Fortaleza/Brasilien. In dem Vorort der Millionenstadt wachsen Kinder zwischen Arbeitslosigkeit und Armut, Bandenkriminalität und Polizeigewalt, Verbrechen und Missbrauch auf.

Mit der allgegenwärtigen Gewalt ist der Staat überfordert. Durch die pure Hilflosigkeit sind die Opfer völlig allein mit ihren Verletzungen und ihrer Angst; die Täter kommen straffrei davon.

Mädchen und Jungen haben ein Recht darauf, gesund, sicher und ohne Angst vor Schlägen und sexuellen Übergriffen aufzuwachsen !

Zur Musik:

Neben den Stücken „Brasilia“ und „Blue Baiao“ werden wir das Publikum mitreißen („Take on me“) und die Sonne locken („Walking on sunshine“).

Weiter ist auch wieder unsere vereinseigene Klarinettistin Barbara Lange zu hören bei dem Klassiker „New York New York“ und weiteren Stücken.

Das Jugendensemble des Vereins wird Sie mit dem „Wellerman“ zum Mitmachen aktivieren.

Kommen Sie vorbei, genießen Sie das schöne Wetter im Park und die schöne Live-Musik !