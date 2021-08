Landschaftspark Nord in bunt

Nordrhein-Westfalen feiert den 75. Geburtstag: Der Landschaftspark feiert mit und beleuchtet die Kraftzentrale in Landesfarben.

Anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung Nordrhein-Westfalens erstrahlt die Fassade der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord von Montag, 23. August bis einschließlich Sonntag, 29. August 2021 in den Landesfarben grün, weiß und rot. Um den Landesgeburtstag gebührend zu ehren, erstrahlt in diesem Zeitraum darüber hinaus täglich die gesamte Hochofenkulisse. Die Beleuchtung beginnt um 21 Uhr und endet um 1 Uhr.

„75 Jahre NRW - darauf können wir alle zusammen stolz sein," so Oberbürgermeister Sören Link. „Ich freue mich, dass wir mit dem Landschaftspark auch hier an die Entstehung Nordrhein-Westfalens erinnern können.“

Für die Darstellung der Landesfarben an der Fassade der Kraftzentrale greift das Park-Team auf die bestehende LED-Beleuchtungsanlage der Kraftzentrale zurück, die eigens für diesen Zweck umprogrammiert wird. Ein dynamischer Beleuchtungswechsel ermöglicht eine sich aufbauende Szene an der Hallenfassade, die sich in einer Taktung von zehn Minuten wiederholt. Aus technischen Gründen werden die Landesfarben senkrecht aufgestellt.

„Der Landschaftspark ist Eigentum Nordrhein-Westfalens“, sagt Uwe Kluge, Geschäftsführer der Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, die den Park für das Land betreibt. „Da ist es selbstverständlich, dass wir den Geburtstag auf unsere Weise mitfeiern.“

Erst im Jahr 2019 war die Architekturbeleuchtung der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord komplett überarbeitet und auf energiesparende und farbsteuerbare LEDs umgerüstet worden. Die Lichtaktion im Landschaftspark im Zeitraum 23. August bis einschließlich 29. August 2021 ist eine Aktion zur Feier des 75. Jahrestages der Gründung Nordrhein-Westfalens am 23. August 1946 und eine einmalige Aktion.

Mit durchschnittlich einer Million Besuchern pro Jahr gehört der Landschaftspark Duisburg-Nord zu den beliebtesten Natur- und Kulturlandschaften in Nordrhein-Westfalen. Seit 1994 ist die rund 180 Hektar große Industriebrache als Multifunktionspark neuen Stils rund um die Uhr und bei freiem Eintritt geöffnet. Im Zentrum steht ein stillgelegtes Hüttenwerk, in dessen Anlagen Industriegeschichte, Freizeitgestaltung, Kultur- und Firmenveranstaltungen, Lichtkunst und Naturerleben zu einem Gesamtkonzept zusammenfinden. Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist ein Geschäftsbereich der Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH.

Dieser Text stammt vom Landschaftspark höchstpersönlich.