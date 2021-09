Am Freitag, 10. September spannt der Gitarrist Thorsten Töpp einen weiten historischen Bogen: Aus fünf Jahrhunderten werden musikalische Portraits, Widmungen und Trauerklagen erklingen. Zu hören in der neu gestarteten Abendmusik in St. Ludger in Neudorf.

Von der spanischen Renaissance bis zur Moderne: Ein halbes Jahrtausend Musikgeschichte lässt der Gitarrist erleben. Allen Stücken gemein ist, dass sie eine Person portraitieren oder jemandem gewidmet sind. „Narvaez huldigt dem spanischen Kaiser Karl V., Dowland bringt die etwas steife Elizabeth I. zum Tanzen, Debussy malt das Bild eines flachsblonden Mädchens, Manuel de Falla wiederum beklagt Debussys Tod am Ende des Ersten Weltkriegs. So sind die Stücke miteinander verzahnt“, sagt Töpp über sein ausgeklügeltes Programm. Der spannende Gang durch die Jahrhunderte wird wie immer vom Gitarristen kenntnisreich und pointiert kommentiert.

Das Konzert im Rahmen der Abendmusik in St. Ludger in Neudorf findet wie immer um 20 Uhr statt. Voranmeldungen sind nicht nötig, es gelten aber die GGG‐Regeln. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Künstler wird gebeten.