neuer Service der Stadtbücherei

Leider können in den Zweigstellen der Stadtbibliothek Duisburg aktuell keine Veranstaltungen und nur noch ein eingeschränkter Bibliotheksservice angeboten werden. "Zur Reduzierung von Kontakten in der Öffentlichkeit haben wir den Betrieb in allen Bezirks- und Stadtteilbibliotheken ab Dienstag, 03. November, auf den Service "Bib to go" umgestellt. Bestellen Sie telefonisch während der Öffnungszeiten oder per Email in Ihrer Bibliothek. Die Medien werden zusammengestellt und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung, um den Termin zur Abholung zu vereinbaren. Die Rückgabe von Medien ist nach Terminvereinbarung auch möglich. Diesen Service bieten wir Ihnen neben den anderen Zweigstellen in Großenbaum auch in Buchholz an. Der Bücherbus bleibt in Betrieb.

Nutzen Sie gerne unseren Medienbotenservice, wenn Sie wegen motorischer Einschränkungen nicht zur Bibliothek kommen können, in Quarantäne sind oder ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Dies ist ein neuer Service," ist in einer Mitteilung der Stadtbücherei zu erfahren.

Wenn Sie gerade nicht in Ihre Bibliothek kommen können, bringen wir Ihnen Ihre Medien kostenlos nach Hause!

Wer kann diesen Service nutzen?

Das Angebot ist für Kundinnen und Kunden, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Es gilt auch für Personen, die aktuell in Quarantäne sind oder eine erhöhte Infektionsgefahr haben.

Wie funktioniert der Medienbotenservice?

Bestellen Sie Ihre Medien telefonisch oder per Email bei uns. Ihr Bestellort richtet sich nach der Postleitzahl Ihres Wohnorts

Ihre Postleitzahl ist: Bestellen Sie in der: Bestellzeit:

47119 (Laar),

47137, 47138,

47139, 47166,

47167, 47169,

47178, 47179 Bezirksbibliothek Meiderich Von-der-Mark-Str. 71, 47137 Duisburg

stabi-meiderich@stadt-duisburgde

0203/4499366 dienstags bis freitags 10.30-13.00 Uhr 14.00-18.30 Uhr

47198, 47199,

47226, 47228,

47229, 47239, Bezirksbibliothek Rheinhausen Händelstraße 6 47226 Duisburg

stabi-rheinhausen@stadt-duisburg.de

02065/905-8467 dienstags bis freitags 10.00-13.00 Uhr 14.00-18.30 Uhr

47249, 47259,

47269, 47279, Bezirksbibliothek Buchholz Sittardsberger Allee 14, 47249 Duisburg

stabi-buchholz@stadt-duisburg.de

0203/283-7284 dienstags bis freitags

10.30-13.00 Uhr

14.00-18.30 Uhr

47051, 47053,

47055, 47057,

47058, 47059,

47119 (Ruhrort) Zentralbibliothek im Stadtfenster Steinsche Gasse 26

47051 Duisburg

bestellung-zb@stadt-duisburgde

0203/283-4212 dienstags bis freitags 11.00-19.00 Uhr

Was kann ich bestellen?

Sie können max. 5 Bücher oder Hörbücher bestellen, die an ihrem Bestellort vorhanden sind. Nennen Sie uns konkrete Titel oder beschreiben Sie Ihren Medienwunsch (z. B. historische Romane, Fantasy, Krimis)

Wer bringt mir die Medien?

Die Lieferung wird von unseren Medienbotinnen und –boten mit dem Fahrrad gebracht. Die Medienboten kündigen sich telefonisch an.

Wie lange darf ich die Medien behalten?

Die Leihfrist ist 4 Wochen. Auf Wunsch werden die Medien auch wieder abgeholt.

Was kostet das?

Der Service ist kostenlos. Voraussetzung ist ein gültiger Bibliotheksausweis

