Denkt man an die spanische Küche

denkt man sicherlich auch an Pulpo – oder Oktopus.

Der Pulpo steht in fast jedem Restaurant auf der Speisekarte

und ist eine der am häufigsten servierten Tapas.

Allerdings ist es gar nicht so einfach, aus diesem vielarmigen Vieh

ein leckeres Essen zu kochen, denn es müssen nur ein paar kleine Kniffe angewandt werden.

Frische Tintenfische von guter Qualität riechen angenehm nach Meer

und ihre Haut ist leicht glänzend.

Nach dem Kauf können sie im Kühlschrank für ein bis zwei Tage gelagert werden.

Ihr Fleisch ist reich an gesunden Proteinen, Omega-3-Fettsäuren und Jod.

Bon Appetit