Seit nun bereits drei Jahren bekommen Duisburgs Erstklässler zur Einschulung einen Sportgutschein überreicht. Der Gutschein beinhaltet eine kostenlose Jahresmitgliedschaft in einem teilnehmenden Duisburger Sportverein. Corona und die damit einhergehende Schließung der Sportvereine machte die Einlösung im letzten Schulhalbjahr allerdings kaum möglich. Daher wurde der Einlösezeitraum für die Gutscheine auf den letzten Schultag vor den Sommerferien, 2. Juli 2021, verlängert. Die bereits ausgeteilten Sportgutscheine behalten ihre Gültigkeit.Gerade die Erstklässler hat es in den vergangenen Monaten besonders hart getroffen. Sowohl die Abschiedsfeiern in den Kitas, als auch die Einschulungen fielen in der Regel klein und weniger festlich aus. Zudem ist ihr erstes Schuljahr geprägt von Homeschooling und Social Distancing. Die Stadt Duisburg und der Stadtsportbund Duisburg sowie die Novitas BKK, die Sparkasse Duisburg und die GEBAG als Unterstützer der Aktion, möchten mit der Verlängerung die Erstklässler nach dem Lockdown wieder in Bewegung bringen.