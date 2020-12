Eine Gruppe engagierter Frauen der evangelischen Gemeinde Obermeiderich hat eine gute Idee mit Fleiß und vielen Stunden Arbeit umgesetzt. Alle Gemeindemitglieder und Bewohner des benachbarten Christophoruswerkes bekommen einen Weihnachtsgruß nachhause.

Dazu haben die Frauen in den vergangenen Wochen 3.000 Teelichtüberraschungen hergestellt. Alle Haushalte in Obermeiderich, die in diesen Tagen ihren gewohnten Gemeindebrief erhalten, bekommen mit ihm ein kleines Tütchen, in dem ein Teelicht enthalten ist. Wenn dieses angezündet wird, kommt nach etwa zwei Stunden auf dem Boden des Lichtes ein weihnachtlicher Spruch zum Vorschein. Für die Bewohner des Christophoruswerkes haben die Frauen der Gemeinde Engel im 3D-Format zusammengebaut, die nun an den Fenstern oder über den Betten im Alten- und Pflegeheim hängen können. Wegen der Pandemie dürfen die Frauen diese Engel dort nicht verteilen. Das übernimmt Ester Immer, die als Pfarrerin des Heims mit Diakon Martin Walter evangelische und katholische Bewohner besuchen und ihnen den Gruß der Gemeinde überbringen wird. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.obermeiderich.de.