Am Sonntag, 30. Mai, um 10 Uhr, lädt OB Sören Link alle Bürgerinnen und Bürger zum virtuellen Bürgerspaziergang ein. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung über Youtube (https://youtu.be/9a9KMMGPyrg) möglich. Während der Veranstaltung können Fragen nach Anmeldung auf der Plattform per Chat oder ohne Anmeldung per Mail an unterwegs.mit.dem.ob@stadt-duisburg.de gestellt werden.

Vorab waren die Duisburgerinnen und Duisburger aufgerufen, Bilder und kurze Geschichten besonders schöner Orte in Duisburg einzusenden, die auch während der Pandemie ein „Urlaubsfeeling“ in der Heimat aufkommen lassen. Diese Orte werden nun online präsentiert.

„Der persönliche und enge Kontakt zu den Duisburgerinnen und Duisburgern liegt mir sehr am Herzen. Bis es hoffentlich bald wieder wie gewohnt in Duisburg auf Tour geht, freue ich mich darauf, gemeinsam virtuell spannende Orte zu entdecken“, so Oberbürgermeister Sören Link.

Wer noch mal in Ruhe die Orte entdecken will, findet ab dem 31. Mai eine Karte mit Bildern der Lieblingsorte der Duisburger auf der Website www.duisburg.de/buergerspaziergang .