Am Samstag, 25. Juli, um 14 Uhr, bieten "Mercators Nachbarn" einen Rundgang durch die Duisburger Altstadt an. Von Jonas Krüning und Werner Pöhling erfahren die Teilnehmer in rund 90 Minuten wissenswerte Geschichten rund um den Duisburger Stadtplan des Johannes Corputius.

1566 vollendete der Schüler Gerhard Mercators an der Oberstraße sein Meisterstück, das bis heute einen vortrefflichen Eindruck über die mittelalterliche Gestalt der Stadt bietet. Doch wie wurde der Plan vor über 450 Jahren erstellt?

Teilnahme kostenfrei, Anmeldung erforderlich

Welche Kenntnisse erlernte der Student von seinem gelehrten Meister und was für Anekdoten ranken sich um die Entstehung der Stadtansicht? Angesteuert werden dabei Orte an, welche auf dem Stadtplan verzeichnet sind und noch heute besucht werden können.

Der Treffpunkt ist am Mercatorbrunnen auf dem Burgplatz. Die Teilnahme am Rundgang ist kostenfrei, aber auf 25 Teilnehmer beschränkt. Deshalb wird gebeten, sich bis zum Vortag mit Angabe der Personenzahl unter ortsbegehungen@t-online.de anzumelden. Das Tragen eines Mundschutzes und die Einhaltung der Sicherheitsabstände sind obligatorisch.

