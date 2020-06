Der heute morgen erschienene Wochenanzeiger hier in Duisburg-Neudorf ist die dünste Druckausgabe die ich je in der Hand hatte. Das lag nicht nur am Papier, wie sie sich denken können. Die Kleinanzeigen und sonst.Werbung überwiegen in dieser Ausgabe. Auch fällt auf, das Stadtteilausgaben weg sind !

Hallo Chelredaktion, müssen sich alle LK-Bürgerreporter ernste Sorgen, um Ihre Druckausgaben, machen.?🆘️?

Übrigens ist auch die Verteilung hier mangelhaft: Die MIttwochsausgabe erscheint oft schon in der Nacht von Montag auf Dienstag, spätestens aber Dienstagsmittag. Ähnlich mit der Samstagausgabe.

Liebe LK-Freunde berichtet Ihr doch mal , wie ist es bei Euch im Ort bzw.Stadtteil ? Überwiegen dort auch die Werbung bzw. Werbebeilagen ?

Sind die Druckausgaben vom Absturz gefährtet?🚨✝️