Seit 2014 unterstützt der Catering Partner des MSV Duisburg, Feinkost Kersten, in der Vorweihnachtszeit die Duisburger Tafel mit einem Festessen für Bedürftige.

Im Rahmen einer Weihnachtsfeier werden die Menschen dann im Pfarrsaal am Dellplatz mit einem leckeren Festmahl versorgt.

Doch in diesem Jahr ist aufgrund der Corona Pandemie alles etwas anders und Weihnachtsfeiern dürfen aufgrund der Infektionsgefahr nicht stattfinden.

Oliver Kersten, Inhaber der Catering Firma, „Dieses jährliche Ereignis liegt uns sehr am Herzen“. Deshalb traf es die Veranstalter besonders, dieses Essen in diesem Jahr nicht durchführen zu können.

Die rettende Idee stammte von Kerstens Freund Michael Jansen, dem Präsidenten des Hauptausschusses Duisburger Karneval e.V. (HDK).

Der HDK hat einen digitalen Adventskalender veröffentlicht, bei dem hinter jedem Türchen ein anderer Karnevalsverein Grüße in einem kurzen Video schickt und sich vorstellt. Gedreht werden die Videos von, „wie wir es liebevoll nennen“, so Jansen, „unserem HDK TV“. Die Veröffentlichung erfolgt über den vereinseigenen Youtube Kanal. „Wir können den Bedürftigen doch ein Festmahl bereiten, dass sie zuhause zu sich nehmen können, sozusagen einen Gänsebraten to go und über die Aktion ebenfalls ein Video drehen“.

Für Bedürftige und Obdachlose

Gesagt, getan….Sponsoren fanden sich ebenso schnell wie Helfer. Der Gentlemen´s Club Duisburg, die Sparkasse Duisburg, die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft GEBAG sowie die SELGROS Cash & Carry sagten ihre Unterstützung zu.

Eine logistische Herausforderung. „Wir mussten darauf achten“, so Kersten, „dass die hygienischen Standards eingehalten wurden und die Verteilung innerhalb des Zeitraums der Mindesthaltbarkeit erfolgten. Die Lösung: Gänsebraten, Klöße und Rotkohl wurden jeweils getrennt in Beutel gepackt und vakuumiert, was eine hygienisch unbedenkliche Weitergabe der Gerichte garantierte.

„Die Tafel und die beiden Obdachlosen Hilfsorganisationen „Gemeinsam gegen Kälte“ sowie „City Wärme“ meldeten uns ihren Bedarf“, berichtet Jansen, „damit wir nichts wegwerfen müssen“.

700 Gerichte kamen zusammen, 600 für die Tafel und jeweils 50 für die beiden anderen Organisationen. Gekocht wurde in der Großküche der Schauinsland Arena. Acht Frauen und Männer bereiteten das Festmahl zu, beziehungsweise verpackten es und brachten es zu den drei Organisationen, wo die Essen gegen vorher verteilte Verzehrmarken ausgeben werden.

Ein bisschen menschliche Wärme

So müssen die Bedürftigen auch in diesem Jahr nicht auf das leckere Essen verzichten und kommen trotz der Corona Pandemie und ihrer widrigen Begleiterscheinungen an ein bisschen menschliche Wärme während der Feiertage.

Oliver Kersten ist glücklich und froh, dass sein Freund diesen Einfall hatte. „Ich bin sehr glücklich, dass es doch noch geklappt hat“.

Der Film über die Zubereitung wird übrigens hinter Türchen 23 des Digitalen Adventskalenders zum Vorschein kommen.

Für das nächste Jahr hoffen die Organisatoren wieder auf eine normale Weihnachtsfeier, denn die sozialen Kontakte kann ein Festessen und sei es noch so lecker, allein nicht ersetzen.

Randolf Vastmans