An einem Tag der offenen Gartenpforte in Duisburg

Die Stadt Duisburg rief für den 11. Juni 2022 alle Gartenbesitzer auf,

sich zum „Tag der offenen Gärten“ zu beteiligen

und ihre Gärten der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Hierbei muss es sich ja nicht unbedingt um durchgestylte Gärten handeln,

auch ein kleiner Hausgarten, oder ein bienenfreundlicher Wildgarten,

oder eine gemütlich gestaltete Parzelle in einem Schrebergarten,

oder wie in meinem Beitrag zu sehen ist,

der Schulgarten der Gustav-Stresemann-Realschule

in Duisburg-Beeck kann beim „Tag der offenen Gärten “

vorgestellt werden.

Wobei ich denn auch schon beim Thema

,,Natur und Garten,, bin.

Dieser interessante Schulgarten wurde 2007 von

Herrn Rudolf Kelbassa,

ein echter Duisburger Jung, ins Leben gerufen.

Das 800 qm großen Areal wird von ca 50 - 100 Schülern

in den Pausen und nach der Schule bewirtschaftet .

Auf 46 Beete werden viele Gemüsesorten, sowie Kräuter und Exoten

wie z.B. Kiwi, Banane, Feige angebaut.

Dieser mittlerweile schon fünffach preisgekrönte Schulgarten

entwickelt sich seit 2008 zu einem echten Kleinod.

Vertreter der Stadt Duisburg, von OB Sauerland bis OB Sören Link,

sowie ein komplettes Fersehteam waren schon zu Besuch in diesem Garten.

Und wem haben wir das zu verdanken ?

Unserem ehrenamtlich agierenden,

unermütlichen und sehr agilen

78-jährigen Rudolf Kelbassa.

Rudolf Kelbassa, gelernter Schiffbauer

stand in seinem sehr turbulenten und interessanten Leben

schon in vielen Berufen seinen Mann.

Auch die Restaurierung und Sanierung

der ,,OSKAR HUBER,, ging mit seiner berufserfahrenen Hilfe über die Bühne.

Ich wünsche den jungen Mitarbeitern *innen

und im Besonderen Rudolf Kelbassa noch viele erfolgreiche Jahre in diesem schönen Naturkleinod in Duisburg - Beeck.