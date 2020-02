Nach dem Erfolg der letzten beiden Jahre öffnet die Veranstaltungsreihe "LebensArt" erneut ihre Pforten im Landschaftspark Duisburg-Nord. Vom 20. bis 22. März gibt hier die Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle einen Ausblick auf aktuelle Trends für den bevorstehenden Frühling und macht Lust auf die wärmere Jahreszeit.

Rund um den Gasometer, den Gießhallenvorplatz, die Piazza Metallica sowie in der Gebläsehalle des Industriedenkmals präsentiert sich wieder eine bunte Mischung von Händlern aus Nah und Fern. Erweitert wurde die Ausstellungsfläche in diesem Jahr um den Gasometer. Inmitten dieser Umgebung können sich die Besucher über die neuesten Trends und Innovationen in den Bereichen Wohnen und Lifestyle informieren. Dazu zählen zum Beispiel Upcycling-Kreationen, bei denen aus alten Stoffen und Materialien neue Produkte erschaffen werden. Einige Händler, die sich diesem Nachhaltigkeitsgedanken verschrieben haben, sind mit ideenreichen Werken vertreten.

Darüber hinaus vermitteln Vorträge, Vorführungen und Workshops wissenswerte Tipps und Tricks rund um Garten, Wohnen und Lifestyle. Musikdarbietungen ergänzen das Rahmenprogramm und machen den Besuch der Messe zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie. Geöffnet ist die "LebensArt Duisburg" täglich von 10 bis 18 Uhr.