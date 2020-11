Der Sturkopf des Bullis gepaart mit der Energie des JRT. Wird Jack Russel Terrier-Mini Bullterrier-Mix Chicco zum Spaziergang abgeholt, gibt es gleich eine stürmische, wilde Begrüßung.

Im Freilauf spielt und tobt er gerne ausgiebig. Bei fremden Menschen verhält er sich manchmal anfangs etwas unsicher und zurückhaltend, baut dann aber doch schnell eine Bindung auf, wird sehr anhänglich und verschmust. Um ihn ausreichend auszulasten, sollte man Chicco körperlich und geistig fordern und fördern. Am Gehorsam muss noch gearbeitet werden, aber er zeigt sich dafür auch recht zugänglich. Auf Kinder reagiert er freundlich. Jagdtrieb konnte bislang noch nicht festgestellt werden.

Chicco kam ins Tierheim Duisburg, da sein Halter verstarb. Der kleine Rüde wird auf etwa vier bis fünf Jahre geschätzt. Das Tierheim möchte ihn gerne zu aktiven Leuten vermitteln, die viel mit ihm unternehmen und eventuell mit ihm eine Hundeschule besuchen.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr