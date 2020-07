Das junge, hübsche Kaninchen Paulina wurde auf einem Schulhof eingefangen und kam so als Fundtier ins Tierheim Duisburg. Sie ist sehr lieb, aufgeschlossen und lebhaft. Paulina wurde im Tierheim mit Fips vergesellschaftet, einem ähnlich jungen Kaninchenböckchen. Auch er ist ausgesprochen lieb und altersgemäß neugierig und aktiv. Die Beiden sollen zusammen in Innenhaltung vermittelt werden, da Fips einige gesundheitliche Probleme hat. Sie sollten zu erfahrenen Tierhaltern, in einen kinderlosen, stressfreien Haushalt. Alle Kaninchen des Tierheims sind gültig gegen Myxomatose und RHD 1+2 geimpft. Das Tierheim behält sich vor, Kleintiere nicht in reine Käfighaltung zu vermitteln, da diese nicht artgerecht ist und zu Verhaltensstörungen sowie gesundheitlichen Problemen führen kann.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr