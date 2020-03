Heute war ich mit meiner Frau in 7 Läden und habe versucht Klopapier und Küchenpapier zu kaufen zwecklos!!!!! Mittlerweile habe ich den Eindruck, das ist nicht normal. Das sieht nach gewerbsmäßigen Stil aus . Es kann nicht sein das es in so vielen Läden nichts mehr gibt. Ist unser Staat nicht in der Lage den Fluss von Waren kontrollieren zulassen? Es kommt der Verdacht nach Mafia auf? Aber da ist Mutti in Berlin ja nicht zuständig. Man hält Waren zurück um sie später teuer zu vertiken. Der deutsche Michel wird hier wieder ganz schön ausgenommen. Ach ganz vergessen da war ja noch Corona!!!!! Ein neues Auto oder was???

H.Ringling