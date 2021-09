Auf der A42 ist von Donnerstag (9. September), um 19 Uhr bis Freitag (10. September), um 5 Uhr zwischen dem Kreuz Duisburg-Nord und Duisburg-Beeck in Richtung Kamp-Lintfort nur ein Fahrstreifen frei.

In Richtung Dortmund ist dort am Samstag (11. September) von 8 bis 15 Uhr nur ein Fahrstreifen befahrbar. Zu den genannten Zeiten ändert die Autobahn GmbH die Verkehrsführung in der Baustelle, damit sie im Anschluss am Mittelstreifen der Autobahnbrücken arbeiten kann.

Die Autobahn GmbH Rheinland hat für die Arbeiten verkehrsarme Zeiten in der Nacht und am Wochenende gewählt. Dennoch kann es dort am Samstag zu längeren Fahrzeiten kommen.