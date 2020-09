Übrigens Zack, ehe man sich versieht, ist der Urlaub schon wieder vorbei. So stand der Sonntagnachmittag im Zeichen des Kofferauspackens, Postcheckens und des Austausches von Reiseerinnerungen mit der Familie.

Das übliche Programm, doch, halt: Mitten in der Nacht wurde ich wach und vernahm im Halbschlaf ein "komisches" Geräusch, hörte sich an wie das Fiepen eines Vogels. "Bei Dir piept's wohl!", dachte ich, ab ins Bett und weiter schlafen. Am Morgen kam dann das große Erwachen: Im dreiminütigen Abstand ging das Fiepen weiter. Also wurde die Wohnung auf den Kopf gestellt, wurden die Zimmer durchforstet, sämtliche Schränke geöffnet und inspiziert, aber nix, das Gepiepe ging unermüdlich weiter!

Völlig entnervt ging der Ehemann dann zum Schwiegervater, um ihm unser Leid zu klagen und der "Profi" fand schnell des Rätsels Lösung: Der vermeindliche Vogel entpuppte sich als Rauchmelder, dessen Batterie leer ist ... piep, piep!