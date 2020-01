Weil für viele Betroffene während oder nach der Krebsbehandlung einige Fragen offenbleiben, bietet die Krebsberatung in Duisburg regelmäßig eine medizinische Fragestunde an.

Ayla Bayrak beantwortet am Mittwochnachmittag medizinische Fragen zu den Themen:

Diagnose und Befund,

Behandlung und Therapieverfahren,

Möglichkeiten begleitender Therapien,

Krebsnachsorge,

Schmerzen.

Die Gespräche finden von 14.45 bis 16.45 Uhr in der Lotharstraße 58 statt. Unsere Beratungen sind vertraulich, kostenlos und unabhängig.

Verbindliche telefonische Anmeldung und weitere Informationen bei der Krebsberatung in Duisburg unter 0203 9416 6244 oder per Mail an: info@krebsberatung-in-duisburg.de

Foto: pixabay