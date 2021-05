Zu Zeiten von Corona haben es die Gastronome nicht leicht Ihre Gäste halten zu können und

persönlich nicht in die Insolvenz zu geraten.

Hier wird der Spagat zwischen den eigenen notwendigen finanziellen Einnahmen und den für die

langjährigen Gästen gewohnte kostengünstige Bewirtung nicht immer einfach umzusetzen. Nun sind

Ideen gefragt, kulinarische Gerichte anders anzupreisen und somit die Gastronomiebesucher in eine

andere Welt zu versetzen.

Die angenehme optische Erscheinung der Pächter des Lokals „Zur Möwe“, an der Essenberger Straße

in Duisburg Neuenkamp lässt es erahnen, wohin die Reise am kommenden Wochenende gehen soll.

Bollywood to go



Neben den herkömmlichen Speisen a la Carte, werden auf Vorbestellung den Gaumenfreunden, Köstlichkeiten und Spezialitäten aus dem indischen Raum kredenzt. Rasiah Sathiathas, der Küchenmeister, lässt die Gaumenfreude in Extase versetzen. Selbstverständlich wird hierfür um Vorbestellung gebeten, da Rasiah auch diese Speisen gewohnt frisch zubereitet.

Diese Idee soll auch für andere Gastwirte einen Anreiz bilden, über den Tellerrand hinweg zu sehen und sich auch für die eigenen Gäste eine der unzähligen Möglichkeiten zur Bewirtung anzueignen.

Auf der Homepage und Facebookseite „Zur Möwe Duisburg Neuenkamp“ erfahren Sie mehr über die Angebote und Preise der Aktion“ Bollywood to go!“