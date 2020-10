Es wurde - Corona bedingt – nur ein letztes gemeinsames Training mit zwei Läufen durchgeführt .

Bei den Erwachsenen starteten doch noch vier Zugvögel und zwei Finn-Dingis. Die Jugendabteilung hielt erstaunlich mit vier Lasern und zwei Optis bemerkenswert dagegen. Bei vorherrschenden drei Beaufort Windstärke mit Böen aus dunklen Wolken kommend, kenterten zwei schon vor dem Start.

Unter Aufsicht der Rettungsboot Besatzung mit Philipp Niedzwiedz als Leiter gelangen auch alle Aufricht Manöver, sodass ein Up- and Down - Kurs nach einem improvisierten Start mit allen Teilnehmern um 14 Uhr in Angriff genommen werden konnte. Nach drei Runden erreichte hierbei eine neu formierte Crew im Schwertzugvogel mit Lukas Dunkel /Jan Rohpeter als Erste das Ziel vor Martin Weber / Markus Kaschuba in der gleichen Bootsklasse.

Der anschließende zweite Lauf wurde nach ebenfalls zwei Runden von unserem Finn Segler Ass, Andreas Demond, vor den schon erwähnten zwei Zugvögeln in gleicher Reihenfolge, wie im ersten Lauf, gewonnen. Herbert Sundermann, unser zweiter Finn Segler, hatte sich hier schon von der Piste entfernt. Kommentar : „War zu böig !“ So war es eigentlich auch. Das zwölf Boote Feld war jeweils sehr vom Winde verweht. Um 17 Uhr waren alle Segler und Seglerinnen wieder im Hafen, wobei zwei neue Zugvogel Segler, Sven Carlsen und Christoph Hirsch, am Kran direkt ihren Einstand gaben. Sie hatten zum ersten Mal an einem solchen „Rennen“ teilgenommen und waren aus dem letzten Segelkurs gerade hervorgegangen. Sie waren sogar so begeistert, dass sie unbedingt einen eigenen „Schwerter “ in unserem Verein haben wollen. Das Vereinsboot war an diesem Tag sogar noch abwechselnd mit einer anderen Mannschaft mit Peter Zander und Jan Wysny gesegelt worden.

Eine weitere Mannschaft mit Dominik Brag und Julius Flader segelten ebenso auf einem Schulungs Kiel Zugvogel abwechselnd am Ruder oder an der Vorschot in den beiden Läufen . „Chapeau “ für diese gemeinsamen Aktionen!

So lebte doch Gemeinschaft in der WRK ( Wassersport – Gemeinschaft – R.-K.) bei der Jugend auch am Abend mit Würstchen grillen am Feuer im Freien bis nach Mitternacht weiter-----bis der Regen sie vertrieb.

Text und Fotos: Jan Rohpeter