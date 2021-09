Die D2 komplett aus dem jüngeren Jahrgang bestehend hat ein solides Turnier gespielt. Von den 3 Spielen wurden 2 gewonnen.

Im Spiel gegen Kirchellen, gegen körperlich deutlich schwere Gegner, war nichts zu holen (2:12). Gegen den SV Heissen konnten wir uns mit 6:5 durchsetzen, Biefang II konnte mit 5:3 geschlagen werden.

So steht ein schöner und überraschender zweiter Platz am Ende des Turniers. In den nächsten Wochen wird weiter hart für die neue Saison