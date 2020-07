Nachdem der Kontaktsport in Sporthallen für lange Zeit durch das Coronavirus zum Stillstand gekommen ist, wird seit Anfang der Sommerferien wieder gefochten in Duisburg.

In der Fechthalle der Eintracht Duisburg im Sportpark Duisburg treffen sich die Fechter und Fechterinnen des ältesten Duisburger Fechtvereins zwei Mal in der Woche, um sich zu duellieren. Nachdem die eigentlichen Hallensportler bereits in den Wochen zuvor ihr Fechttraining nach draußen verlagert hatten, freuten sich die Mitglieder wieder auf die fest installierten Bahnen zu dürfen.

Seitdem der Sport auf der Außenanlage wieder erlaubt war, trainierten die Fechter im Leichtathletikstadion unter freiem Himmel und bereiteten sich so auf einen verletzungsfreien Wiedereinstieg vor. Neben Athletik-, Koordinations- und Konditionstraining wurde auch die Beinarbeit trainiert. „Es ist natürlich nicht das gleiche wie in der eignen Halle, aber wir haben das beste aus der Situation gemacht” berichtet Abteilungsleiter Peter Volk. Besonders die kleinen Fechter im Alter zwischen sieben und 12 Jahren haben das Training rund um die schnelle, anspruchsvolle Sportart vermisst. Durch die überdachte Tribüne konnte auch bei Regen gut trainiert werden.

Getreu dem alten Musketier Schlachtruf: „Einer für alle, Alle für einen“ ließen die Eintrachtler auch ihre Sportsfreunde vom Duisburger Fechtklub nicht im Regen stehen und boten den Mitgliedern an am Training und Fechten teilzunehmen.