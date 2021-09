Das 38. Internationale Rheinisch-Westfälische Ranglistenturnier und gleichzeitig NRW-Qualifizierungs-Turnier hatte es in sich. In der Münsteraner Sporthalle lieferten sich 15 junge Fechter der Altersklasse Herren U13 aus dem gesamten Bundesgebiet aufregende Gefechte .

Neben Boje Mattes Scheibner aus Bremen, hatte der junge zweitplatzierte Leander Luis Mahutka aus Buchholz in der Nordheide, mit knapp 300 Km die weiteste Anreise.

Die Moerser Vertretung des niederrheinischen Leistungsstützpunktes stellte neben den meisten Sportlern in der Gesamtheit aller Leistungsklassen an diesem Wochenende, alleine in der Altersklasse U13 starke 5 Fechter ab, welche die Gefechte der Vorrunde oftmals zu ihren Gunsten entscheiden konnten.

Siege in der Hauptrunde waren auch an diesem Samstag entscheidender. So gelang dem 12 jährigen Florian Grübnau vom Duisburger Fechtklub die kleine Sensation.

Nach lediglich 5 Trainingseinheiten unter der Leitung des erst siebzehn jährigen Bartolome Stubenrauch, in einer kleinen Duisburger Turnhalle und knapp einjähriger Corona-Pause, gelang ihm im Viertelfinale ein 10:3 Sieg gegen den bis dato ungeschlagenen und in der Vorgruppe weit führende Favoriten des Moerser FC, Adrian Pietsch.

Mit demselben Ergebnis musste er sich jedoch im Halbfinale gegen den späteren Silbermedailengewinner, Leander Mahutka vom Blau-Weiß Buchholz geschlagen geben.

So gingen die beiden Bronzemedailen an den Moerser Philipp Dörpinghaus und Florian Grübnau, vom Duisburger Fechtklub.

Sieger wurde Meo Schmitz vom Quernheimer FC.