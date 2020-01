Am 26. Januar fand im Clublokal des DSV 98 die Clubfeier mit der Ehrung der sportlich Aktiven des AMC Duisburg e. V. 1950 im DMV für die Saison 2019 statt.

In der letzten Saison waren die aktiven Piloten des AMC Duisburg ausschließlich auf der Rundstrecke unterwegs. In der Gesamtwertung ging es bis zum letzten Rennen spannend zu.

Gesamtsieger bei der Automobil Rundstrecke wurde der Mercedespilot Maximilian Götz der seine Rennen bei der ADAC GT Masters und bei 24h-Rennen bestritt und 159,04 Punkte einfahren konnte. Zweiter wurde Benjamin Leuchter mit 149,50 Punkten. Auf einem VW Golf GTI TCR bestritt er weltweit die Rennen zum FIA Tourenwagen - Weltcup (WTCR) für das Team Sebastien Loeb Racing. Hinzu kamen noch Rennen mit dem Team Max Kruse Racing bei der VLN. Pech in der Saison 2019 bei der VLN hatte Michael Bohrer bei einigen Rennen dennoch konnte er sich Klassensiege sichern und belegt in der Clubmeisterschaft mit 120,68 Punkten den vierten Rang, gefolgt von Johannes Georg Kreuer der mit seinem knallgelben Donkervoort D8R bei der Spezial-Tourenwagen-Trophy, kurz STT startet, die auch einige Rennen im Rahmen des ADAC GT Masters absolvierten. Rang vier mit 147,24 Punkten ging an das neue Mitglied des AMC Duisburg e. V. im DMV, Kenneth Heyer, der ebenfalls Langstreckenrennen bestritt und beim Dunlop 60 bei der DMV GTC den Gesamtsieg sichern konnte.

Nicht vor Ort bei der Pokalübergabe war Maximilian Götz, der bereits in Australien ist, wo am kommenden Wochenende die Bathust 12 Hour Rennen stattfindet. Kenneth Heyer und Benjamin Leuchter hatten Sponsorverpflichtungen.

YB + CS /motorracetime.de