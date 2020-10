Unter den schwierigen Corona Bedingungen dieses Jahres sollte dennoch bei der Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen (WRK) die traditionelle Niederrheinmeisterschaft der Schwertzugvögel an diesem ersten Wochenende im Oktober - dem Tag der Deutschen Einheit - wieder stattfinden. Da aus bekannten Gründen die Teilnehmerzahl auf 20 Boote beschränkt war, fand nur eine auswärtige Mannschaft aus Bielefeld den Weg zu unserem See.

Mit acht heimischen Crews bei den Schwertzugvögeln und vier jugendlichen Seglern der Laser Klasse wurde ein dreizehn Boote Feld erreicht und bei strömenden Regen um 14 Uhr am Samstag gestartet.

Die Windstärke hielt sich mit zwei bis drei Beaufort ziemlich in Grenzen. Die aufmerksame Wettfahrtleitung mit Tilo Mertens und Uwe Groth hatte einen Dreieckskurs auslegen lassen, der bei typischen drehenden Winden an den Inseln auch für Verwirrung sorgte. Die größte Verwirrung gelang der Mannschaft Peter Linge /Ingo Dettmer von der Segelvereinigung Hüde vom Dümmersee, als sie im ersten Lauf - als Einzige im Feld - die Hauptinsel des Toeppers vor der Tribüne umsegelten und sich an die Spitze des Feldes mit diesem Coup setzten und bis zum Ziel diese nicht mehr abgaben. Peter Linge erwies sich damit als „ein Kind des Toeppers “.

Und wie: Er ließ zwei weitere erste Plätze folgen, besonders als am Sonntag mit Windstärke 5 Beaufort und mehr in Böen alles von den Seglern abverlangt wurde. Diese Mannschaft stellte damit den Gesamtsieger.

Die alte Meistermannschaft der WRK mit Christian Thun /Benni Auerbach gewann den vierten Lauf am Sonntag vor unserer neuen talentierten Nachwuchsmannschaft im Zugvogel mit Markus Kaschuba /Martin Weber, als das Regattafeld reichlich vom „Winde verweht war “ und die weiteren Teilnehmer lieber im Hafen lagen, als womöglich noch im Wasser zu liegen.

Drei erfreulich aktive, jugendliche Tauch- (Kenter-)Königinnen (Emely und Ann Jolie) und ein Tauch- (Kenter-) König (Eric Niedzwiedz) wurden bei der Siegerehrung deswegen schließlich auch geehrt.

Die Plätze in der Gesamtwertung waren:

Peter Linge / Ingo Dettmer, SV Hüde (1)

Christian Thun / Benni Auerbach (2) Stadtmeister für Duisburg

Markus Kaschuba / Martin Weber (3)

Dirk Michalke / Uwe Horstmann (4)

Jan Rohpeter / Fritz Willems (5)

Hans Heinrich Meier / Horst Diegel (6)

Ralf Niedzwiedz / Markus Flintrop (7)

Martin Gropp / Stefanie Diegel (8)

Peter Zander / Kai Matenaer (9)

Eric Niedzwiedz (10), Emely (11), Ann Jolie (12) und Tim Matenaer (13)