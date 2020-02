In der ausverkauften Aula des Gertrud-Bäumer-Berufskolleg herrschte bei den anwesenden Damen eine geniale Stimmung, schon bevor das offizielle Programm startete. Der festlich geschmückte Saal, die sehr schön kostümierten Damen und das Programm der Stadtgarde Duisburg waren der Garant, für eine fantastische Mädchensitzung.



Direkt zu Beginn der Mädchensitzung wurde dem Präsidenten der Stadtgarde Duisburg, JOACHIM LOOSEN, wegen 50 jähriger Zugehörigkeit eines dem HDK angeschlossenen Karnevalsvereins, den HDK Jubiläumsorden in Gold verliehen. Michael Jansen, Präsident des HDK (Hauptausschuss Duisburger Karneval) ließ es sich nicht nehmen, die Verleihung des Ordens und der Urkunde, persönlich vorzunehmen.



Die Tanzgarde der Stadtgarde Duisburg stellte ihr Können unter Beweis. Was hier direkt zu Beginn an Tanzformationen und tänzerische Leistung dargeboten wurde, war schon eine Meisterleistung. Das Publikum forderte nach der ersten Tanzdarbietung eine Zugabe, die sofort gegeben wurde. Obwohl die Schweißperlen ihren Lauf nahmen, wurde die Zugabe mit einem Lächeln im Gesicht gegeben.

Nach 45 Minuten musste ich aus terminlichen Gründen die Veranstaltung verlassen. In meiner Anwesenheitszeit habe ich ein Publikum und Veranstalter erleben dürfen, die eine Feierlaune verbunden mit Höflichkeit und Herzlichkeit am Tage legten, was man nur noch selten erlebt.

Beim Verlassen der Veranstaltung, standen noch folgende Programmpunkte auf den Ablaufplan:

BAND 6 RICHTIJE

MARKUS FLORIN

TANZSHOW KAI & KAI

TANZGARDE STADTGARDE DUISBURG

DIE BECKER & FRAU SIERP Thekentratsch

Besuch: PRINZ SASCHA I. und seine CREW

BSW MUSIKCORPS HOHENBUDBERG 1973

DJ A L E X

PRINZENGARDE ROT-WEISS HÜRTH