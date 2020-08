Uwe Schoendorff und seine Kolleginnen- und Kollegen des Tambourcorps Rheinklang Mündelheim e. V. hatten eine faszinierende Idee. Das Tambourcorps wollte, gerade in Zeiten von CORONA, vor dem "SENIORENZENTRUM" Malteser Stift St. Sebastian, ein Konzert geben. Schorndoeff hatte daran denken müssen, wie sehr sich gerade die Damen und Herren der Wohnanlage Malteser Stift daran erfreuten, wenn beim Schützenumzug alle Teilnehmer, insbesondere die Spielmannszügen, dort Entlangschreiteten. Aufgrund der CORONA-Schutzmaßnahmen fand das alljährliche Schützenfest in 2020 nicht statt. So wurde die Idee geboren, ein kleines Konzert für die Damen und Herren des Seniorenzentrum Malteser Stift St. Sebastian, zu veranstalten.

Einigen Kolleginnen- und Kollegen des Tambourcorps hatten extra 2 Stunden früher ihren Dienst beendet, um beim Konzert mit von der Partie zu sein. Einige Mitglieder des Tambourcorps haben sogar Anfahrtswege aus Moers auf sich genommen, um endlich mal wieder das kollegiale Vereinsgefühl zu erleben.

Die Veranstaltung war genehmigungspflichtig

Selbstverständlich mussten vorab noch einige Formalitäten geklärt und erfüllt werden, so Uwe Schoendorff. Bei der Leitung des Malteser Stift wurde offiziell nachgefragt, ob etwas dagegen spricht, ein Konzert vor dem Seniorenzentrum zu veranstalten. Mit großer Freude wurde das Vorhaben des Tambourcorps begrüßt und das Einverständnis und die Genehmigung erteilt. Allerdings unter Einhaltung der CORONA-Schutzmaßnahmen. Ferner wurde festgelegt, dass das Konzert im hinteren Außenbereich der Wohnanlage, im Freien, (Pferdewiese) stattfinden soll. Damit wurde auch umgangen, dass das Tambourcorps (insgesamt 15 Personen) das Seniorenzentrum nicht betreten mussten. Die Musiker des Tambourcorps hatten beim Musizieren im Freien auch darauf geachtet, dass ein Abstand von 2 Metern eingehalten wird.

Auch das Ordnungsamt erteilte ebenfalls die Erlaubnis. Auch wurde darauf hingewiesen, dass die Genehmigung an 100 prozentige Einhaltung der CORONA Sicherheitsauflagen gebunden ist.



Wir üben auf einen Bauernhof

Mit unserer musikalischen Darbietung setzten wir für unsere Mitbürger ein Zeichen, dass es uns noch gibt. Denn Aufgrund der CORONA Sicherheitsauflagen gab es ab März dieses Jahres für das Tambourcorps keine Einsätze, bzw. kein öffentliches Spielen mehr. Somit haben wir, seit Beginn der Pandemie, mittlerweile auch Nachwuchssorgen. Inzwischen sieht es so aus, dass im kommenden Jahr sogar KARNEVAL gefährdet ist, so Uwe Schoendorff.

Damit wir auch in Übung bleiben, proben wir in der Nachbarschaft auf einen Bauernhof. In unseren bisherigen Räumlichkeiten, dürfen wir zur Zeit, wegen der CORONA Auflagen, nicht proben.