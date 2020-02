Mit einem exzellenten Programm, im restlos ausverkauften Saal der Gesamtschule Duisburg-Mitte, feierte die KG Sonniger Süden eine grandiose Damensitzung. Da haben sich die "PROGRAMM-MACHER", der KG wahrlich nicht lumpen lassen.

Das Tanzpaar Marvin & Annika boten dem Publikum einen erstklassigen Showtanz, der eine absolute Begeisterung bei den anwesenden Gästen auslöste. Nach dieser brillanten Showtanzeinlage forderte das Publikum eine Zugabe, die MARVIN & ANNIKA direkt in der Tat umsetzten.

Das Tanzmariechen LENA hatte ebenfalls mit ihrer Tanzdarbietung totale Begeisterung bei den Karnevalsfreunden ausgelöst. Die musikalische Tanzeinlage vom Tanzmariechen wurde vom Publikum ständig mit kräftigem Applaus begleitet. Auch hier wurde eine Zugabe gefordert und von LENA gegeben.

Das Kinderprinzenpaar, Prinz LUCA II, Prinzessin MAYA I. und die PAGINNEN CELINA und JANA wurden von den Publikum mit Standing Ovation empfangen. Die vier Voll-Karnevalisten (alle von der KG Alle Mann an Bord) stellten sich bei den anwesenden Gästen vor. Beim Vorstellen war auch direkt erkennbar, dass allesamt ein Karneval-Herz, dass im ELFERTAKT schlägt, in sich tragen.

Nach dem Vorstellen ergriff Prinz LUCA II. das Mikrophon und das Wort. Er sprach "LIED 2, CREW auftellen" Dann folgte eine fantastische musikalische Tanzeinlage mit darauffolgender Zugabe.

Etwas Später wurde es im Saal der Gesamtschule an der Falkstraße richtig laut. Denn jetzt waren die "Ruhrpott-Guggis an der Reihe. Karnevalistische Musik, sowie auch ein Schlager-Mix brachte ordentlich "STIMMUNG" in der Bude. Den "GUGGIS" lief nach allen Regeln der Kunst die Schweißperlen runter. Die Ruhrpott-Guggis ließen es sich auch nicht nehmen, in Schweiß gebadet, eine Zugabe zu geben.

Aufgrund der Feierlaune und der fantastischen Stimmung im Saal, muss dem Publikum und dem Veranstalter ein ganz dickes Lob ausgesprochen werden. Es wurde richtig ausgelassen gefeiert, wobei alles in einem sehr friedlichen Rahmen verlief.

Mein sehr häufig zitierter Showmaster "HANS ROSENTHAL" hätte am Samstag mit Sicherheit mehrfach gerufen.



SIE SIND DER MEINUNG, DASS WAR SPITZE

Nach meinem Verlassen der Damensitzung Standen noch folgende Programmpunkte auf den Ablaufplan:

DANCING DADDY

DIRK ELFGEN

PRINZ SASCHA I. mit seiner CREW

ANDREAS GEBALLER DOUBLE



SHOWTANZGRUPPE RED DAIMONDS

TANZGARDE DER KG SONNIGER SÜDEN BLAU-ROT

ELFERRATS SHOW (KG SONNIGER SÜDEN BLAU-ROT)

