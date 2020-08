Jack Russel Terrier Kalle, acht Jahre alt, und Mischling Charlie, sieben Jahre alt, konnten aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Besitzer nicht mehr versorgt werden. Sie kamen erst auf eine Pflegestelle, doch da konnten sie auf Dauer nicht bleiben. Nun warten sie im Tierheim Duisburg auf ein neues Zuhause.

Beide Hunde haben ordentlich Power und benötigen ausreichenden Auslauf und Beschäftigung. Kalle ist sehr quirlig und verspielt. Charlie scheint sich fürs Spielen nicht so begeistern zu können. Beim Spaziergang laufen sie recht ordentlich an der Leine und ziehen nicht, auch wenn bei Charlie daran noch ein wenig gearbeitet werden müsste. Einige Kommandos kennen sie und beide haben einen guten Grundgehorsam.

Andere Hunde werden schon mal angebellt. Alle Menschen werden freudig begrüßt und sie lassen sich gleich streicheln und auch gerne mit Leckerchen verwöhnen. Laut Tierheim könne man Kalle und Charlie als menschenbezogene, sehr nette Hunde bezeichnen, die schnell eine Bindung aufbauen. Da sie unproblematisch im Umgang sind, wären die beiden sicherlich auch für Anfänger oder eine Familie mit Kindern geeignet.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr