Das am Samstagabend eine so brillante und phänomenale Stimmung im Radhaus herrschte, hatten wohl die wenigsten Fans geglaubt. Allerdings wurde man innerhalb kürzester Zeit eines Besseren belehrt. Der Schlagerstar stellte sein Können, mit seiner musikalischen Darbietung unter Beweis. Die Gäste waren vom bärenstarken Live Auftritt des Schlagersängers MICHAEL MORGAN total begeistert.

Tosender Applaus für Michael Morgan

Als der Schlagerstar Songs, wie "In der Tiefe der Nacht" oder "Aber bitte mit Sahne" und "Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an" sang, war das Publikum völlig aus dem Häuschen. Anschließend sang MICHAEL MORGAN den Song "Ich war noch niemals in New York" und erntete dafür von seinen Fans "tosenden Applaus". Natürlich wurden auch die Rufe der Fans nach "ZUGABE" immer kräftiger. Der ebenfalls sehr begeisterte Schlagerstar erfüllte die Wünsche nach ZUGABE direkt an Ort und Stelle.

Nach seinem genialen Auftritt nahm Schlagersänger MICHAEL MORGAN in der Gaststätte platz, war für seine Fans da und schrieb fleißig Autogrammkarten. Auch die Fragen der Fans wurden vom Schlagerstar cool und gelassen beantwortet. Selbst die gezückten Handys, mit dem die MICHAEL MORGAN FANS Selfies fertigten, störten den Sänger nicht. Hier war eindeutig erkennbar, dass der Schlagerstar auch nach dem beendeten Programm für seine Fans da war. Das ist gerade in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit.

Info zu Michael Morgan:

Michael Morgan wuchs in Merzig auf und machte nach der Schule eine Bäckerlehre. 1986 landete er bereits mit seiner ersten Single "Nimm mein Herz" einen Achtungserfolg. Seinen ersten größeren Erfolg hatte er 1991, mit dem Schlager "Zuerst kam die Sonne". 1993 schaffte Michael dann den Durchbruch mit seinem Titel "Komm steh wieder auf". Damit erreichte er Platz 1 der ZDF-Hitparade. Seit 2008 ist Michael Morgan bei GLORIELLA MUSIC, dem neuen Label von Jack White unter Vertrag und erreichte den 1. Platz bei der MDR Hitsommernacht 2008 mit dem Titel „Die Frau in meinen Träumen

Quellenhinweis:

Ein dickes Lob muss auch dem Veranstalter Sascha Wiedenau und seiner Service-Mannschaft ausgesprochen werden. Speisen und Getränke wurde den Gästen vom Service schnell und höflich gereicht.