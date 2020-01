Zum Neujahrsempfang 2020 hatte der VdK OV - Duisburg - Walsum am 11.01.2020 ins Brauhaus Hõvelmann eingeladen. Der VdK Ortsverein, der bereits über tausend Mitglieder zählt, ist einer der Vereine mit dem rasantesten Mitgliederzuwachs. Eingeladen waren Mitglieder und Gäste sowie Offizielle aus kommunal Politik und anderen Ortsvereinen. Gekommen war Bezirksbürgermeister Salomon, der mit dem Vorsitzenden Köberling Grußworte an die Anwesenden richtete. Bei Kaffee, Getränken und Schnittchen kam es in einer lockeren Atmosphäre zu vielen Gesprächen und Diskussionen.

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Ringling

.............................................................................

Beisitzer für kommunale Sozialpolitik und Pressearbeit