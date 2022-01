Am 10. November, gegen kurz nach 14 Uhr, betraten zwei unbekannte Täter die Filiale eines Drogeriemarktes an der Kaßstraße in Emmerich und begaben sich zu den Regalen, in denen die elektronischen Hygieneartikel aufbewahrt werden.

Sie entnahmen elektrische Zahnbürsten und Barttrimmer, entfernten die elektronische Sicherung und steckten die Ware in einen Rucksack. Ohne zu zahlen verließen die beiden Unbekannten dann die Filiale über den Ein- und Ausgang an der Kaßstraße. Die Tat wurde durch die Überwachungskameras im Verkaufsraum aufgezeichnet.

Die Bilder sind unter diesem Link abrufbar: polizei.nrw/fahndung/72600

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen? Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Tel. 02822/7830 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.