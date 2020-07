Im Vorfeld einer Kommunalwahl kommt es möglicherweise nicht nur auf die Kandidaten und ihr Programm, sondern möglicherweise auch auf den schönsten Ort einer Sitzbank auf dem Deich an. Und so preisen nun CDU, SPD und FDP ihre Initiativen in Sachen "Hinsetzen".

Den Anfang machten die Christdemokraten. Vier neue Sitzbänke finden sich jetzt am Deich am Skulpturenpark und laden dort an einem der schönsten Plätze Rees´ zum Verweilen ein. Die Aufstellung gehe nicht zuletzt auf einen Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt zurück, teilte die Partei nun mit. Fraktionsmitglied Markus Maas dankte den Verantwortlichen bei der Stadt Rees und der Bezirksregierung Düsseldorf für die zügige Umsetzung des Antrags.

"Das ging schnell!" So freuten sich gleich im Anschluss die Sozialdemokraten. In der letzten Bauausschusssitzung am 28. Mai habe SPD-Bürgermeisterkandidat Bodo Wißen vorgeschlagen, auf dem Radweg des neu errichteten Deiches im Abschnitt Bienen eine Bank aufzustellen. Nun konnte Vize-Bürgermeister Harry Schulz zusammen mit Wißen die neue Bank - hier sogar mit Tisch - einweihen. Schulz, der auch stellvertretender Deichgräf des Deichverbands Bislich-Landesgrenze ist, freut sich: „Das wird hier ein radtouristisches Highlight.“

Auch bei der Fraktion der FDP für Rees ist die Freude über die Aufstellung zwischen Bienen und Praest groß. Sie legt im Widerspruch zur SPD jedoch Wert drauf, dass die Initiative von ihrem Ratsmitglied Thomas Winkler ausging.

"Jede Stimme zählt" - so ist es von den Parteien gern im Endspurt vor einer Wahl zu hören. In Rees zählen knapp zwei Monate vor dem Urnengang offenbar auch die Bänke.

Kommentar: Wer wählt welche Bank?

Kennen Sie die "Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative"? Der Satiriker, Journalist und Politiker Martin Sonneborn gründete "Die Partei" 2004 gemeinsam mit weiteren Redakteuren des Satiremagazins "Titanic". Beispiele aus dem Regierungsprogramm der Partei zur Bundestagswahl 2017: Managergehälter an die BH-Größe koppeln, Bierpreisbremse, Abgeordnetendiäten auf Arbeitslosengeld II-Niveau senken, der Russe ist an allem schuld (die Rechtfertigung „Es war Putin“ soll von deutschen Gerichten als schuldbefreiend anerkannt werden).

Bezogen auf Rees könnte in ein lokales Programm auch dies aufgenommen werden: "Hauptsache Bank, egal von wem". Im Vorfeld der Kommunalwahl haben nun CDU, SPD und FDP bürgerfreundliche Initiativen auf "Banken-Fragen" für sich reklamiert. Es herrscht gar Dissens darüber, wer denn nun den Anstoß für einen Ort gab. Im September hat der Wähler das Wort...

Marc Keiterling