Am 14. Februar im Pfarrheim St. Josef Im Februar darf im Pfarrheim St. Josef wieder einmal herzhaft gelacht werden. Klaus Gal und Herbert Schlotmann haben für ihre Veranstaltungsreihe „Klaus & Herbert laden ein“ mit Peter Löhmann einen außergewöhnlichen Comedian verpflichten können.



Der Deutsch-Schweizer mit dem komischen Akzent nimmt die Zuschauer mit auf eine ganz besondere Reise: Die führt durch seine turbulente Kindheit, seine Jugend in den wilden 80ern, seine Hochgeschwindigkeitsbeziehung mit Freundin Heidi, seine schleichende Verwandlung in einen Vollblutschweizer, seine Linkshänder-Liebe zum Tee, seine Erfahrungen mit Siri, die ihm einen anderen Weg zeigen wird, und endet erst bei den ersten Anzeichen des Alterns.

Zauberei und Spezialeffekte

Seine humorvollen Geschichten sind gemixt mit Zauberei und Spezialeffekten.

Der Kabarett-Abend findet statt am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr im Pfarrheim St. Josef in der Schlenter­straße 18.

Eintrittskarten zum Preis von 1 Euro (symbolischer Kostenbeitrag) gibt es ab Montag, 3. Februar, bei Schreiben-Schenken-Spielen Beate Höhne (ehem. Neff) an der Frintroper Straße 421 und in der Gärtnerei Uwe Brinkmann, Pfarrstraße 11.