Wer Tickets für das geplante Rudelsingen am 17. März in der Altenessener Zeche Carl gekauft hat, kann diese zurückgeben. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus und ersten Versammlungsverboten in den Städten haben sich die Veranstalter zu einer Absage entschlossen. Nicht nur in Essen, sondern bundesweit. Bis zum Ende der Osterferien am 19. April wird nicht im Rudel gesungen.

"Damit wollen wir unseren Beitrag zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr leisten. Zum einen ist unsere Veranstaltung eine Hochrisikoveranstaltung in Hinblick auf die Durchführungsart und Zielgruppe, zum anderen ist für unsere Teams der Punkt erreicht, an dem die weitere Durchführung von Veranstaltungen nicht mehr zu rechtfertigen ist", heißt es dazu.

Diese Situation sei für alle neu. Man versuche, so gut es geht damit umzugehen.

"Wir hoffen, dass unsere Fans Verständnis für unsere Entscheidung aufbringen und wir schnellstmöglich wieder zusammen singen können. Angekündigte Premieren werden von uns auf einen späteren Termin verlegt."

Karten können zurückgegeben werden

Alle Karteninhaber können ihre bereits erworbenen Tickets an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgeben. Weitere Informationen hierzu erhalten sie unter www.rudelsingen.de. Bei Rückfragen zur Kartenrückgabe und Veranstaltungsdurchführung ist das RUDELSINGEN-Team unter info@rudelsingen.de erreichbar.